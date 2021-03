Italia’s Got Talent: vince l’illusionista Stefano Bronzato (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi è il giovane mago illusionista vincitore dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent, dalle passerelle di moda al palco televisivo Il vincitore di questa edizione di Italia’s Got Talent è l’illusionista Stefano Bronzato che con la sua performance ieri sera ha stupito il pubblico. La vittoria è arrivata dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in diretta condotta eccezionalmente da Enrico Papi, che ha sostituito Lodovica Comello, risultata positiva al Covid. Già alle audizioni il giovane illusionista aveva sorpreso l’audience ma ieri sera il mago ha decisamente alzato la posta letteralmente riscrivendo la realtà. Bronzato ha raccontato di aver sempre avuto una forte passione per le arti magiche: “Tutto quello che ho ... Leggi su zon (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi è il giovane mago illusionista vincitore dell’ultima edizione diGot, dalle passerelle di moda al palco televisivo Il vincitore di questa edizione diGotche con la sua performance ieri sera ha stupito il pubblico. La vittoria è arrivata dopo momenti di intensa emozione e commozione durante la finale in diretta condotta eccezionalmente da Enrico Papi, che ha sostituito Lodovica Comello, risultata positiva al Covid. Già alle audizioni il giovane illusionista aveva sorpreso l’audience ma ieri sera il mago ha decisamente alzato la posta letteralmente riscrivendo la realtà.ha raccontato di aver sempre avuto una forte passione per le arti magiche: “Tutto quello che ho ...

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - SkyTG24 : Stefano Bronzato è il vincitore di Italia's Got Talent 2021. VIDEO - tre_amiche : RT @repubblica: La proclamazione del vincitore dell'undicesima edizione - repubblica : La proclamazione del vincitore dell'undicesima edizione - lattuga99 : RT @IGT_official: Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT -

