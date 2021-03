Italia’s Got Talent: ecco chi ha vinto la finale (Di giovedì 25 marzo 2021) Italia’s Got Talent, dopo 8 puntate, ha finalmente incoronato il suo vincitore! L’undicesima edizione del Talent show, ma solo la sesta prodotta da Sky Uno, ha portato alla finale 12 Talenti versati in diverse discipline, ma, alla fine, solo il mago Stefano Bronzato è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale con il 15,01% dei voti; con la sua esibizione, Stefano Bronzato ha letteralmente stregato i giudici ed il pubblico da casa che lo ha premiato. Di seguito, la classifica dei finalisti e le relative percentuali di voto: 2º Max Angioni Comico 14,59% 3º Black Widow Ballerine 14,52% 4º Giorgia Greco Bambina ginnasta con disabilità 10,88% 5º Martina Storti Pole dancer 8,55% 6º David Mazzoni Cantante lirico 7,06% 7º Dress In Black Band 7,05% 8º Christian Stoinev ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 marzo 2021)Got, dopo 8 puntate, ha finalmente incoronato il suo vincitore! L’undicesima edizione delshow, ma solo la sesta prodotta da Sky Uno, ha portato alla12i versati in diverse discipline, ma, alla fine, solo il mago Stefano Bronzato è riuscito ad aggiudicarsi la vittoriacon il 15,01% dei voti; con la sua esibizione, Stefano Bronzato ha letteralmente stregato i giudici ed il pubblico da casa che lo ha premiato. Di seguito, la classifica dei finalisti e le relative percentuali di voto: 2º Max Angioni Comico 14,59% 3º Black Widow Ballerine 14,52% 4º Giorgia Greco Bambina ginnasta con disabilità 10,88% 5º Martina Storti Pole dancer 8,55% 6º David Mazzoni Cantante lirico 7,06% 7º Dress In Black Band 7,05% 8º Christian Stoinev ...

Advertising

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - infoitcultura : Martina Storti, chi è?/ Pole dance contro gli stereotipi di bellezza (Italia's Got Talent) - infoitcultura : È Stefano Bronzato il vincitore di Italia’s Got Talent 2021 - infoitcultura : Italia’s Got Talent 2021, Stefano Bronzato è il vincitore - infoitcultura : Stefano Bronzato è il vincitore di Italia's Got Talent 2021. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Dimensioni del mercato 4K Ultra televisori HD 2021 per dati di ripartizione per tipo, profili di prodotto, applicazione, specifiche e previsioni fino al 2024 – DFO – digital financial officer DFO - digital financial officer