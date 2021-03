Italia’s Got Talent, David Mazzoni stupisce interpretando l’aria “E lucevan le stelle” dell’opera Tosca di Giacomo Puccini (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella sera della finale di Italia’s Got Talent (Tv8) c’è spazio per la bella esibizione di David Mazzoni, l’operatore ecologico con la passione per il bel canto. Non ha vinto ma ha potuto portare davanti ai giudici la sua passione, interpretando la famosa aria Pucciniana “E lucevan le stelle”, una performance emozionante e profonda L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella sera della finale diGot(Tv8) c’è spazio per la bella esibizione di, l’operatore ecologico con la passione per il bel canto. Non ha vinto ma ha potuto portare davanti ai giudici la sua passione,la famosa ariaana “Ele”, una performance emozionante e profonda L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

