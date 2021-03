«Italia’s Got Talent 2021»: vince Stefano Bronzato (Di giovedì 25 marzo 2021) Alto, stretto, spigoloso, con un sorriso timido e un talento innato per i giochi con le carte. È Stefano Bronzato, in arte Steven, il vincitore dell’undicesima edizione di Italia’s Got Talent andata in onda su Tv8 la sera del 24 marzo con la conduzione straordinaria di Enrico Papi, chiamato a sostituire all’ultimo minuto Lodovica Comello, intanto risultata positiva al Covid. Il giovane mago, originario di Isola della Scala, è appassionato di magia fin da quando era bambino: ex modello per Dsquared2 e Valentino, si dedica a tempo pieno all’arte della prestigiazione da diversi anni, al punto da aver condotto un programma tutto suo, Steven Street of Magic, nel 2014 per il canale Super!. https://twitter.com/IGT_official/status/1374867025168887809 Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) Alto, stretto, spigoloso, con un sorriso timido e un talento innato per i giochi con le carte. È Stefano Bronzato, in arte Steven, il vincitore dell’undicesima edizione di Italia’s Got Talent andata in onda su Tv8 la sera del 24 marzo con la conduzione straordinaria di Enrico Papi, chiamato a sostituire all’ultimo minuto Lodovica Comello, intanto risultata positiva al Covid. Il giovane mago, originario di Isola della Scala, è appassionato di magia fin da quando era bambino: ex modello per Dsquared2 e Valentino, si dedica a tempo pieno all’arte della prestigiazione da diversi anni, al punto da aver condotto un programma tutto suo, Steven Street of Magic, nel 2014 per il canale Super!. https://twitter.com/IGT_official/status/1374867025168887809

