Italia's Got Talent 2021 Max Angioni, l'esibizione della finale (video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Anche il comico Max Angioni alla fine ha convinto e divertito il pubblico da casa ed è salito sul palco della finale de Italia's Got Talent, andata in onda mercoledì 24 marzo e condotta da Enrico Papi. Nelle sue personalissime interpretazioni dei Vangeli, questa volta Max ha voluto raccontare l'episodio del miracolo delle nozze di Cana! Ovviamente grande ilarità da parte di tutti che lo portano sul podio

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - BinaryOptionEU : RT 'Italia's Got Talent 2021, vince il giovane mago #StefanoBronzato - RicHunter82 : RT @IGT_official: Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - andreuccioli : RT @heyjude_90: Giusto per informazione, Sanremo lo hanno fatto senza pubblico perché con non si poteva fare causa Covid. Stasera stanno tr… - nino_pitrone : RT @Adnkronos: Italia's Got Talent 2021, vince il giovane mago #StefanoBronzato -

