Italia’s Got Talent 2021 Dress in Black | l’esibizione della finale video

Italia's Got Talent 2021 Dress in Black, l'esibizione della finale

Sul palco della finale de Italia's Got Talent, andata in onda mercoledì 24 marzo e condotta da Enrico Papi, tornano ad esibirsi le Dress in Black. Le cinque ragazze super rock provenienti dalla Sardegna portano sul palco un altro potente tributo all'iconica band rock australiana AC/DC. Piattaforma che scende dall'altro, voce potente e la giuria tutta in piedi.

IGT_official : Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - RicHunter82 : RT @IGT_official: Stefano Bronzato è il vincitore dell'undicesima edizione di Italia's Got Talent. ??? #IGT - andreuccioli : RT @heyjude_90: Giusto per informazione, Sanremo lo hanno fatto senza pubblico perché con non si poteva fare causa Covid. Stasera stanno tr… - nino_pitrone : RT @Adnkronos: Italia's Got Talent 2021, vince il giovane mago #StefanoBronzato - Adnkronos : Italia's Got Talent 2021, vince il giovane mago #StefanoBronzato -

