Ieri sera, mercoledì 24 marzo 2021, è andata in onda la finale di Italia's Got Talent, in diretta alle 21:30 su Tv8 e Sky Uno. Tutti ci chiediamo, chi ha vinto quest'edizione? Il vincitore è Stefano Bronzato, un giovane mago che ha incantato i giudici grazie ai suoi giochi di carte. Al secondo posto abbiamo Max Angioni, al terzo, invece, Black Widow. La giuria era come sempre composta da Mara Maionchi, Joe Bastianich, Frank Matano e Federica Pellegrini. La conduzione è stata invece affidata a Enrico Papi, in sostituzione di Lodovica Comello che è risultata positiva al Covid.

CorriereCitta : Italia’s Got Talent 2021, chi ha vinto la finale: ecco il vincitore #italiansgottalent #vincitoreitaliansgotalent… - robertina19899 : RT @MarioManca: #Igt 2021: vince Stefano Bronzato - SmorfiaDigitale : Chi Stefano Bronzato, il prestigiatore ed ex modello che ha vinto Italia's Got T... - MarioManca : #Igt 2021: vince Stefano Bronzato - Italia_Notizie : E’ un mago il vincitore di Italia’s Got Talent: Stefano Bronzato incassa 100 mila euro -

