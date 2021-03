Italia-NordIrlanda | dove vederla Rinascimento azzurro

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 marzo 2021) Comincia l’avventura della Nazionale per la conquista dei Mondiali 2022. Da riscattare l’onta del 2017– Iniziare a giocare le partite di qualificazione per i Mondiali 2022 prima di disputare l’Europeo 2020. Ai tempi del Covid-19 di inedito accade anche questo, ma le novità non cambieranno l’umore e la determinazione della Nazionale guidata dal C.t. Roberto Mancini. Dopo il Mondiale vinto nel 2006 non ci sono stati troppe occasioni per festeggiare, perché lo stesso Lippi nel 2010 e i suoi successori non sono riusciti a ritrovare la fame di un tempo. Ora le circostanze sembrano essere ...