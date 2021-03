Italia | Mancini | ”Pellegrini ha fatto un’ottima partita Felice per Immobile”

(Di venerdì 26 marzo 2021): ”Il primo tempo è stato perfetto, abbiamogol, potevamo farne altri due. Nella ripresa abbiamo iniziato a tenere un po’ troppo di più palla.ha, anche Locatelli” Roberto, commissario tecnico della Nazionalena, al termine della vittoriosacontro l’Irlanda del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Gli azzurri, grazie alle reti segnate da Berardi e, nel primo tempo, si aggiudicano ladi esordio del Gruppo C, valida per le qualificazioni al Mondiali ‘Qatar 2022’ . Queste le parole del tecnico azzurro: “Questa sera avremmo potuto segnare qualche gol in più – ha dettoal termine della gara ...

...Aumenta la voglia di segnare' leggi anche L'parte bene, Irlanda del Nord battuta 2 - 0 Immobile si è soffermato anche sulla concorrenza tra gli attaccanti a disposizione di: 'La ...Immobile e Spinazzola mancano il colpo del ko, il triplice fischio sancisce definitivamente i tre punti per la Nazionale di. Domenica la sfida alla Bulgaria. TABELLINO(4 - 3 - 3): ...Con due gol nel primo tempo di Berardi (14') e Immobile (39') l’Italia supera l’Irlanda del Nord e parte con il piede giusto nel girone C di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar. Primo tempo d ...L’attaccante del Sassuolo ha sbloccato la prima gara di qualificazioni al Mondiale in Qatar. Per il ragazzo della provincia di Cosenza è arrivata la terza rete consecutiva con la maglia azzurra Nella ...