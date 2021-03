Italia | Mancini | ”Pellegrini ha fatto un’ottima partita Felice per Immobile”

(Di venerdì 26 marzo 2021): ”Il primo tempo è stato perfetto, abbiamogol, potevamo farne altri due. Nella ripresa abbiamo iniziato a tenere un po’ troppo di più palla.ha, anche Locatelli” Roberto, commissario tecnico della Nazionalena, al termine della vittoriosacontro l’Irlanda del Nord, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Gli azzurri, grazie alle reti segnate da Berardi e, nel primo tempo, si aggiudicano ladi esordio del Gruppo C, valida per le qualificazioni al Mondiali ‘Qatar 2022’ . Queste le parole del tecnico azzurro: “Questa sera avremmo potuto segnare qualche gol in più – ha dettoal termine della gara ...

E' l'inizio di una fase di partita che vede l'in difficoltà:inserisce Spinazzola, Chiesa, Pessina e Grifo ma non c'è la precisione negli apopoggi vista nella prima frazione. Con Davis ...L'cala nella ripresa ma tiene la porta inviolata , soprattutto grazie ad un attento Donnarumma. Per, il commissario tecnico della rinascita, è il 23° risultato utile di fila. 'Il ...L'agente Andrea D'amico in esclusiva a Minutidirecupero: "Galabinov orgoglioso sfidare l'Italia. Criscito? Meglio grazie a Ballardini. Su Fagioli..." ...A Sofia, l'Italia cerca con la Bulgaria il secondo successo nelle qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar, dopo quello ottenuto con l'Irlanda del Nord.