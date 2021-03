Italia-Irlanda del Nord | programma e telecronisti Rai qualificazioni Mondiali 2022

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ile isulla Rai didel, match valido per leeuropee aiin Qatar. Gli azzurri iniziano il proprio percorso contro la selezione britannica e lo fa al Tardini di Parma, scenario di una partita assolutamente da vincere per i ragazzi di Mancini, che devono partire col piede giusto nell’insidioso girone C. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 25 marzo.delsarà visibile in esclusiva in chiaro su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli da bordocampo. SportFace.

Advertising

SkySport : Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni - DiMarzio : #Nazionale | Le parole di #Chiellini alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord - ilveggente_it : ???? Mondiali #Qatar2022 #Italia vs #IrlandaDelNord Gli azzurri di #Mancini affronteranno la squadra di Ian… - Italpress : Il pallone racconta – Stasera a Parma Italia-Irlanda del Nord - sportparma : Italia-Irlanda, Mancini: «Iniziamo col piede giusto» -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Irlanda

Crediamo che almeno sull'area del Mediterraneo dell'sicuramente sarà un'estate abbastanza ... Germania, Grecia,, Lettonia, Lituania , Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori ...Per presentare questa prima sfida mondiale, tradel Nord, abbiamo sentito Michelangelo Rampulla : eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net. Diretta/ Portogallo ...Toloi scalda i motori: esordio in Nazionale già stasera? In caso di debutto il difensore dell’Atalanta (che dovrebbe essere impiegato come terzino) sarà il 29 nerazzurro in Na ...Italia: contro l’Irlanda del Nord possibile il debutto di Toloi Il calendario propone l’Irlanda del Nord stasera e a seguire, le sfide con Bulgaria (domenica) e Lituania (mercoledì). Ognuna di questa ...