Italia-Irlanda del Nord | Mancini | “Primo tempo ottimo | secondo tempo da rivedere”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Ilè stato, illo rivedremo perché potevamo fare meglio. Ilè stato perfetto, le giocate erano veloci. Nella ripresa abbiamo fatto girare palla meno velocemente ma dopo cinque mesi ci può stare”. Questo il commento di Robertodopo la vittoria dell’contro l’delmatch delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. “L’è una squadra fisica e sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà su questo – prosegue il ct ai microfoni della Rai – Pellegrini e Locatelli hanno fatto un’ottima partita, siamo felici per il gol di Immobile: ora ...

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - RaiUno : ?? Inizia il cammino dell’Italia ???? verso il mondiale Qatar 2022. Fase a gironi che ci vede impegnati stasera nell… - SkySport : ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ??… - AlessandraZadro : RT @Agenzia_Ansa: Mondiali 2022: Italia batte Irlanda del Nord 2-0. I gol di Berardi e Immobile #italianordirlanda FOTO #ANSA - Adnkronos : Italia-Irlanda del Nord 2-0, buona la prima verso i Mondiali -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Irlanda

A Parma gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato l'del Nord 2 - 0 grazie alle reti di Berardi e Immobile. L'tornerà in campo domenica sera quando a Sofia affronterà la Bulgaria.L'parte bene nella corsa verso il Mondiale in Qatar nel 2022 . Battuta l'del Nord 2 - 0 nella prima sfida del girone di qualificazione giocata a Parma . Agli Azzurri è bastato un tempo ...Parte con il piede giusto il cammino dell’Italia nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022. La compagine Azzurra infatti, si è imposta per 2-0 contro l’Irlanda del Nord mettendo in cascina i ...Il cammino verso i Mondiali di Qatar 2022 inizia con una vittoria: a segno Berardi e Immobile, secondo tempo opaco.