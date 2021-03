Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 25 marzo 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tra Italia e Irlanda del Nord: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Italia e Irlanda del Nord si affrontano nel match valido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Italia Irlanda del Nord 0-0 Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Italia Irlanda del Nord 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Allo stadio Tardini, ilvalido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022 tradel, risultato,Allo stadio “Tardini”,delsi affrontano nelvalido per la 1ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAdel0-0 Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEdel0-0: risultato e ...

Advertising

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - Calciodiretta24 : Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali del match - Fantacalciok : Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali del match - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lupo ai no… - SfancTe : @Sofi15722213 Uno che utilizza la bandiera d’Irlanda pensando sia quella dell’Italia che urla in caps lock “imbecil… -