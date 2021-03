Italia-Irlanda del Nord | Il Quinto dell’Inferno o La fabbrica di cioccolato? La tv del 25 marzo

(Di giovedì 25 marzo 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 25RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tradel, valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo Qatar 2022 – Girone C Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli. Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”. Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Anni 20”. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste… Conduce Francesca Parisella. RaiTre alle 21.20 proporrà “Il”. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Raitre ripropone, riveduta e ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Irlanda

In, Mario Draghi ha decretato una chiusura per Pasqua e in particolare il 3, 4 e 5 aprile l'... Come accennato, rimane caldissimo il fronte della guerra alla Santa Pasqua in, dove da ...L'l'del Nord è il primo gradino, non sono ammessi passi falsi. L'lo sa, è pronta a dimostrarlo .Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord Ian Baraclough parla così alla vigilia del match con la nazionale italiana, in programma domani al Tardini di Parma (Sky Sport) ...Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord Ian Baraclough parla così alla vigilia del match con la nazionale italiana, in programma domani al Tardini di Parma. 'L'impegno non mancherà - conclude Bar ...