Italia-Irlanda del Nord, Florenzi: "Siamo un bel gruppo, nella ripresa ci siamo un pò persi"

L'Italia supera senza problemi l'Irlanda del Nord: 2-0 ai britannici firmato da Berardi e Immobile. Gli azzurri hanno iniziato con il piede giusto l'avventura nel proprio girone delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Prestazione non troppo esaltante quella offerta dagli uomini di Roberto Mancini che dopo un primo tempo perfetto hanno provato a gestire la gara nel corso della ripresa. Le parole di Alessandro Florenzi nel corso dell'intervista rilasciata a Rai Sport. "Oggi rispetto ad altre volte avevo più spazio grazie anche ai ragazzi davanti, dopo il gol di Berardi tutto è andato liscio. Siamo contenti per la vittoria. Tutti quelli che entrano sono forti, siamo un bel gruppo formato da gente in gamba."

