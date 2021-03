Italia-Irlanda del Nord, Florenzi: “Siamo un bel gruppo, la vittoria contava più di tutto” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Siamo un bel gruppo e in tanti bravi, tutti quelli che entrano sono forti. Siamo contenti della vittoria che contava più di tutto”. Così Alessandro Florenzi dopo il successo dell’Italia sull’Irlanda del Nord all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. “Il calo nel secondo tempo? Ci hanno attaccato a uomo su Pellegrini e abbiamo perso un po’ di idee – spiega l’azzurro alla Rai – Dopo questo, non hanno fatto molto loro: Siamo una squadra forte e posSiamo evitare certe situazioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “un bele in tanti bravi, tutti quelli che entrano sono forti.contenti dellachepiù di”. Così Alessandrodopo il successo dell’sull’delall’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. “Il calo nel secondo tempo? Ci hanno attaccato a uomo su Pellegrini e abbiamo perso un po’ di idee – spiega l’azzurro alla Rai – Dopo questo, non hanno fatto molto loro:una squadra forte e posevitare certe situazioni”. SportFace.

Advertising

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - RaiUno : ?? Inizia il cammino dell’Italia ???? verso il mondiale Qatar 2022. Fase a gironi che ci vede impegnati stasera nell… - Eurosport_IT : ESORDIO VINCENTE! ?? Il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2022 inizia con il piede giusto: Berardi e Immobile fi… - FURKANASLAN100 : RT @juventusfc: Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lupo ai no… - bruerne : RT @sscnapoli: ???? | @Lor_Insigne in campo con @Vivo_Azzurro che batte l’Irlanda del Nord 2-0 ?? -