Italia-Irlanda del Nord è 2-0 all’intervallo | a segno Berardi e Immobile

(Di giovedì 25 marzo 2021) Al Tardini scendono in campoeddel, gara d’apertura per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il primo squillo è di, tiro in porta dell’attaccante biancoceleste che però è facile preda per Peacock-Farrell. Pochi secondi più tardi arriva la rete che sblocca la gara, al 14?vola sulla fascia destra grazie al passaggio di Florenzi, si porta in area e col mancino supera l’estremo difensore avversario. Ci riprova, ma stavolta il portiere Irlandese chiude bene lo specchio della porta, al 20? Emerson Palmieri mette sul fondo un buon colpo di testa. Gli Azzurri dominano e arrivano ancora alla conclusione con Insigne e Florenzi, al 39? arriva il 2-0 con, il campano calcia dal lato sinistro sul primo palo e batte un ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Irlanda

Segnano Berardi (al 3° centro consecutivo in maglia azzurra) e Immobile (11° per lui con la Nazionale), e l'va all'intervallo sul doppio vantaggio. Dopo i primi 10' di marca ospite, il gol improvviso del giocatore del Sassuolo ha messo in discesa la partita. Praticamente chiusa dal laziale . Azzurri ...DIRETTADEL NORD (RISULTATO LIVE 1 - 0): COLPISCE BERARDI! L'inizia bene il match allo stadio Ennio Tardini di Parma, facendo girare il pallone in maniera fluida con Verratti che prende ...21.44 - Le squadre stanno rientrando in campo: è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. 21.31 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio di due gol sull'Irlanda del Nord grazie alle reti di Berardi ...La diretta scritta del match tra Italia e Irlanda del Nord valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.