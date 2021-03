Italia – Irlanda del Nord 2-0 Ottimo esordio degli azzurri verso Qatar 2022

(Di venerdì 26 marzo 2021) Al Tardini finisce 2-0 per l’contro l’delcon le reti di Berardi, al 38’ ed il raddoppio di Immobile che torna al gol in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo. Per Mancini è il 23° risultato utile di fila L’batte l’del, a Parma, per 2-0 ed inizia bene l’avventura. Gligrazie alle reti segnate da Berardi e Immobile nel primo tempo si aggiudicano la partita divalida per le qualificazioni al Mondiali del. Nel primo tempo glihanno espresso ungioco. Berardi segna con un bel sinistro a giro su verticalizzazione di Florenzi, poi Immobile, dopo aver sprecato due ...

Advertising

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - RaiUno : ?? Inizia il cammino dell’Italia ???? verso il mondiale Qatar 2022. Fase a gironi che ci vede impegnati stasera nell… - SkySport : ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ??… - JorgeLeuche : RT @SkySport: ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ?? https://t… - IsaLamberti12 : Gli azzurri vincono la prima verso #Qatar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Irlanda

2,del Nord 0. Ancora Berardi che prova il cross dalla destra, in area, che pesca Emerson: il terzino del Chelsea colpisce di testa ma la palla esce di un soffio fuori. Sarà rimessa ...DEL NORD 2 - 0 LIVE 14' Berardi, 38' Immobile(4 - 3 - 3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (75' Spinazzola); Pellegrini (64' Barella), Locatelli (84' ...Inizia bene l’avventura dell’Italia verso Qatar 2022. Gli Azzurri battono 2-0 a Parma la modesta Irlanda del Nord, grazie alle reti segnate da Berardi e Immobile nel primo tempo. Proprio nei primi 45’ ...L’Italia ha cominciato il proprio percorso alle qualificazioni per il Mondiale 2022 in Qatar come meglio non poteva. Vittoria per 2 a 0 contro l’Irlanda del Nord – tra le mura amiche del Tardini – e p ...