Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Berardi-Immobile, la squadra di Mancini si conferma su buoni livelli (Di giovedì 25 marzo 2021) Inizio di avventura positivo per l’Italia alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. La squadra di Roberto Mancini ha conquistato tre punti molto importanti per la classifica, la sfida è stata un pò altalenante ma la squadra avrà modo di crescere nelle prossime partite. L’Italia chiude i conti già nel primo tempo, Immobile va vicino alla marcatura ma non riesce a concludere. Passano pochi minuti ed è Berardi a sbloccare il risultato, azione personale per l’attaccante del Sassuolo. La nazionale Italiana raddoppia proprio con il calciatore della Lazio che questa volta è lucido su assist di Insigne. Nella ripresa giro di sostituzioni ed il risultato non cambia più, l’Italia vince con il risultato di 2-0 ed inizia con ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Inizio di avventura positivo per l’alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Ladi Robertoha conquistato tre punti molto importanti per la classifica, la sfida è stata un pò altalenante ma laavrà modo di crescere nelle prossime partite. L’chiude i conti già nel primo tempo,va vicino alla marcatura ma non riesce a concludere. Passano pochi minuti ed èa sbloccare il risultato, azione personale per l’attaccante del Sassuolo. La nazionalena raddoppia proprio con il calciatore della Lazio che questa volta è lucido su assist di Insigne. Nella ripresa giro di sostituzioni ed il risultato non cambia più, l’vince con il risultato di 2-0 ed inizia con ...

