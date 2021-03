Italia-Irlanda del Nord 2-0, buona la prima verso i Mondiali (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord a Parma parte con il piede giusto nel gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali. buona la prima grazie alle reti di Berardi e Immobile. Tutto facile per gli azzurri, troppo superiori agli avversari, che dominano il match sin dalle prime battute e chiudono la pratica già nel primo tempo per poi calare nella ripresa senza però mettere a rischio l’esito finale del match. Chiellini e compagni, che torneranno in campo domenica sera a Sofia contro la Bulgaria, rispondono alla Svizzera vincitrice per 3-1 proprio in Bulgaria nell’altro match del girone. Parte subito forte la squadra di Mancini che sfiora il vantaggio al 10? con Immobile: cross alle spalle della difesa di Florenzi per l’attaccante della Lazio che stoppa bene ma strozza la conclusione col ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) L’batte 2-0 l’dela Parma parte con il piede giusto nel gruppo C delle qualificazioni ailagrazie alle reti di Berardi e Immobile. Tutto facile per gli azzurri, troppo superiori agli avversari, che dominano il match sin dalle prime battute e chiudono la pratica già nel primo tempo per poi calare nella ripresa senza però mettere a rischio l’esito finale del match. Chiellini e compagni, che torneranno in campo domenica sera a Sofia contro la Bulgaria, rispondono alla Svizzera vincitrice per 3-1 proprio in Bulgaria nell’altro match del girone. Parte subito forte la squadra di Mancini che sfiora il vantaggio al 10? con Immobile: cross alle spalle della difesa di Florenzi per l’attaccante della Lazio che stoppa bene ma strozza la conclusione col ...

