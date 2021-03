Italia-Irlanda del Nord 2-0: agli azzurri basta un tempo, in gol Berardi e Immobile (Di giovedì 25 marzo 2021) Primo passo verso Qatar 2022. Le due reti nella prima frazione: nella ripresa la squadra di Mancini si limita a controllare l’avversario e non punge più Leggi su corriere (Di giovedì 25 marzo 2021) Primo passo verso Qatar 2022. Le due reti nella prima frazione: nella ripresa la squadra di Mancini si limita a controllare l’avversario e non punge più

Advertising

juventusfc : Questa sera, alle ore 20.45, l'Italia inizierà il suo cammino verso i Mondiali del 2??0??2??2??! ???? In bocca al lu… - RaiUno : ?? Inizia il cammino dell’Italia ???? verso il mondiale Qatar 2022. Fase a gironi che ci vede impegnati stasera nell… - SkySport : ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 Risultato finale ? ? #Berardi (14') ? #Immobile (39') ? ?? QUALIFICAZIONI AI MONDIALI ??… - Sport_Fair : C'è tanto lavoro da fare per il ct #Mancini L'#Italia vince ma non convince Troppi errori e quella maledetta costru… - salvatore3269 : RT @GoalItalia: Le pagelle di #ItaliaIrlandadelNord: [@romeoagresti] ? Berardi è in un grande momento ?? Florenzi impeccabile ?? Immobi… -