Italia, inizia l'avventura mondiale: è il momento delle conferme, l'Irlanda del Nord è il primo banco di prova (Di giovedì 25 marzo 2021) Si inizia a fare sul serio. L'Italia è pronta a scendere in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, l'obiettivo è quello di diventare grande protagonista. Il Ct Roberto Mancini è stato capace di plasmare un gruppo veramente interessante, l'ex allenatore dell'Inter ha convinto anche i più scettici. La squadra ha dimostrato di giocare un buon calcio, è formata da calciatori di talento e l'idea di puntare anche sui giovani è stata azzeccata. I prossimi mesi saranno fondamentali, a partire proprio dalle qualificazioni mondiali, poi l'Europeo tra Giugno e Luglio e infine le Final Four di Nations League. Italia-Irlanda del Nord Foto di Paolo Magni / AnsaLe premesse sono importanti per riscattare le ultime delusioni, già dalla partita di stasera l'Italia dovrà mandare un segnale.

