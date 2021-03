Italia | Florenzi | “L’Irlanda del Nord ci ha messo in difficoltà | ma siamo forti”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 marzo 2021) L'esterno dell'Alessandroha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria degli Azzurri sull'Irlanda del: "I primi dieci minuti ci hanno attaccati alto, aggredendoci con fisicità. Abbiamo giocato molto con Pellegrini che si allargava, nella seconda frazione ci hannoin. Non avevamo più la giocata su Pellegrini che era sempre libero. Poi hanno spinto, c’è anche l’avversario in campo ma dobbiamo evitare di fare certi errori e di soffrire.una squadra forte"., Mancini: “Primo tempo ottimo, ripresa da rivedere.felici per Immobile”caption id="attachment 1112735" align="alignnone" width="3785", getty/caption ITA Sport Press.