Italia, De Rossi: «Non possiamo sbagliare. Out dal Mondiale? Brucia ancora» (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni. IRLANDA DEL NORD – «Abbiamo un ricordo che è brutto per noi perché non siamo riusciti a qualificarci all’ultimo Mondiale. Deve essere un monito, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita». ESCLUSIONE DAL Mondiale IN RUSSIA – «Non avremo questo amore per questa maglia se non ci Bruciasse di esser mancati a questo appuntamento. Personalmente ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniele De, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni Daniele De, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni. IRLANDA DEL NORD – «Abbiamo un ricordo che è brutto per noi perché non siamo riusciti a qualificarci all’ultimo. Deve essere un monito, non. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita». ESCLUSIONE DALIN RUSSIA – «Non avremo questo amore per questa maglia se non cisse di esser mancati a questo appuntamento. Personalmente ...

Advertising

romanewseu : #Italia, #DeRossi: “Nuovo ruolo? Spero di dare il mio contributo. Lo scorso Mondiale brucia ancora” #ASRoma… - forzaroma : #DeRossi: 'Nel nuovo ruolo ho già imparato tanto. Non possiamo mancare il #Mondiale' - VIDEO #Italia #ITANIR - sportface2016 : #Italia, #DeRossi: “Non possiamo sbagliare, siamo la squadra migliore del girone” - PagineRomaniste : #Italia, #DeRossi: 'L'ultimo Mondiale lo abbiamo saltato, non possiamo più sbagliare' #ASRoma - Fantacalcio : Italia, De Rossi: 'Qatar 2022? Dopo Russia 2018, non possiamo sbagliare' -