Istanbul sotto grande nevicata (Video)

(Di giovedì 25 marzo 2021) Neve di Marzo, dopo l’Italia il gelo e neve si spostano verso est. Ora tocca alla Atena acon clima rigido e nevicate fino in pianura. Ilfreddo sta definitivamente lasciando l’Italia, con temperature in progressiva risalita dopo la neve che negli ultimi giorni ha fatto la sua comparsa fino a bassissima quota

Advertising

mlgelm : RT @galatacla: Ormai alla vigilia della Settimana Santa, a #Istanbul ci svegliamo sotto la neve! Alcuni sussurrano sia frutto di una nuova… - Loreta62267450 : RT @galatacla: Ormai alla vigilia della Settimana Santa, a #Istanbul ci svegliamo sotto la neve! Alcuni sussurrano sia frutto di una nuova… - Frances52779614 : RT @galatacla: Ormai alla vigilia della Settimana Santa, a #Istanbul ci svegliamo sotto la neve! Alcuni sussurrano sia frutto di una nuova… - armidago68 : RT @galatacla: Ormai alla vigilia della Settimana Santa, a #Istanbul ci svegliamo sotto la neve! Alcuni sussurrano sia frutto di una nuova… - FScalmati : RT @galatacla: Ormai alla vigilia della Settimana Santa, a #Istanbul ci svegliamo sotto la neve! Alcuni sussurrano sia frutto di una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Istanbul sotto

Meteo Giornale

Non è la prima nevicata dell'inverno per, dove poco più di due mesi fa si era avuto un ... Dal weekend le condizioni meteo torneranno rapidamente primaverili ,l'incalzare dell'......gli italiani aumentano anzi il distacco mostrandosi ancora una volta superiori agli avversari... il Besiktas: Brindisi ci aveva perso in maniera netta a(96 - 67) mentre al ...Ora tocca alla Atena a Istanbul con clima rigido e nevicate fino in pianura ... Dal weekend le condizioni meteo torneranno rapidamente primaverili, sotto l’incalzare dell’anticiclone da ovest che ...Il grande freddo sta definitivamente lasciando l’Italia, con temperature in progressiva risalita dopo la neve che negli ultimi giorni ha fatto la sua comparsa fino a bassissima quota su diverse zone d ...