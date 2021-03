Israele-Danimarca, grande sorpresa sugli spalti: “È diverso”- VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Al via ieri le gare di qualificazione al prossimo mondiale, quello che si giocherà tra novembre e dicembre del 2022 in Qatar. grande sorpresa sugli spalti per Israele-Danimarca: messaggio di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) Al via ieri le gare di qualificazione al prossimo mondiale, quello che si giocherà tra novembre e dicembre del 2022 in Qatar.per: messaggio di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

fcin1908it : GdS – Danimarca, vittoria in Israele. Eriksen al top: “Sempre nel vivo e gol sfiorato” - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Danimarca, Eriksen esulta dopo il 2-0 in Israele: “Prima vittoria importante” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Prove di normalità: 5.000 tifosi per #IsraeleDanimarca. E spunta uno striscione per #Kjaer... - fcin1908it : Danimarca, Eriksen esulta dopo il 2-0 in Israele: “Prima vittoria importante” - infoitsport : Nazionali – Buona la prima per la Danimarca: Israele ko 0-2, 90 minuti per Eriksen. Il resoconto -