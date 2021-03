Isonzo | arriva un nuovo gioco sulla prima guerra mondiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isonzo arriva

CatanzaroInforma

Sempre da Milanoun'altra originale proposta che coniuga i sapori spagnoli a una tradizione ...(PC) Faro - Bellaria (RN) 3BIS - Rimini FRIULI VENEZIA GIULIA Itatiba - San Canzian d'(...La risposta di Latinacon la tripla di Trotter (49 - 42 al 22′). I ... Ursi Stefano di Livorno, Pellicani Nicholas di Ronchi dei Legionari (GO), Morassutti Alberto di Gradisca d'(GO)...Cesano, inutile l’intervento dei soccorsi per Vittorio Agrestino, residente a Buccinasco. È finito sotto la Panda ...Questo pomeriggio, intorno alle ore 15, in via Isonzo si è verificato uno spettacolare incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi: un furgone, che si è ribaltato finendo la sua corsa su un fi ...