Isola del Giglio, saranno abbattuti gli ultimi 40 mufloni: "Introdotti nel '55 e nocivi per l'ambiente"; "No, ormai ne fanno parte" (Di giovedì 25 marzo 2021) Polemica tra l'Ente Parco e gli ambientalisti. Il piano di eliminazione finanziato dalla Ue con 320mila euro: "Gli ungulati sono dannosi per la biodiversità"; "Errato, ci si basa su studi scientifici obsoleti". Sradicamneto anche di ailanto, robinie e del fico degli ottentotti Leggi su repubblica (Di giovedì 25 marzo 2021) Polemica tra l'Ente Parco e gli ambientalisti. Il piano di eliminazione finanziato dalla Ue con 320mila euro: "Gli ungulati sono dannosi per la biodiversità"; "Errato, ci si basa su studi scientifici obsoleti". Sradicamneto anche di ailanto, robinie e del fico degli ottentotti

Advertising

MediasetPlay : Niente più attese: è arrivato il momento del punto Z ? #Isola - lemon_stra : RT @LaBiondastra: Sarò forse presuntuoso, ma il mio specchio mi calunnia. _Gesualdo Bufalino C’è #LaBellezza dell’intelletto, quella de… - Devabole : RT @Poesiaitalia: Burano è una delle 10 città più colorate del mondo, conosciuta come “isola arcobaleno” La leggenda vuole che in passato… - il_Conte78 : RT @Poesiaitalia: Burano è una delle 10 città più colorate del mondo, conosciuta come “isola arcobaleno” La leggenda vuole che in passato… - blondyezz : RT @Caustica_mente: Belen nostalgica del varietà di una volta, “la tv troppo poco elegante, troppe liti, va ri-raffinata”. Sì, lei che è di… -