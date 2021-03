Isola dei Famosi, volto Mediaset denuncia Taylor Mega: “Ci ha provato con me a telecamere spente” (FOTO) (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo scontro tra Taylor Mega e Giorgia Venturini Ebbene sì, è finita in Tribunale la forte aggressione verbale tra Taylor Mega e Giorgia Venturini, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Quest’ultima, nuova padrona di casa di X-Style su Canale 5 si è incrociata per qualche giorno nell’edizione del 2019, l’ultima prima dello scoppio della pandemia. A quanto pare, la discussione fra le due ex naufraghe sarebbe nata proprio a margine del programma che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi. “A telecamere spente, mi ha fatto delle avances, mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo’. Le ho risposto di no, perché ho altri gusti”, ha confessato la Venturini a proposito della bionda fashion blogger ed ex fiamma di Flavio Briatore. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo scontro trae Giorgia Venturini Ebbene sì, è finita in Tribunale la forte aggressione verbale trae Giorgia Venturini, ex concorrente dell’dei. Quest’ultima, nuova padrona di casa di X-Style su Canale 5 si è incrociata per qualche giorno nell’edizione del 2019, l’ultima prima dello scoppio della pandemia. A quanto pare, la discussione fra le due ex naufraghe sarebbe nata proprio a margine del programma che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi. “A, mi ha fatto delle avances, mi ha detto: ‘Fidanziamoci così facciamo scandalo’. Le ho risposto di no, perché ho altri gusti”, ha confessato la Venturini a proposito della bionda fashion blogger ed ex fiamma di Flavio Briatore. ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - SilviaNicolucci : RT @eliaenry: Come si fa a celebrare Dante e nello stesso tempo seguire L'isola dei famosi? #Dantedi - antropovera : Ma sull'isola stanno mettendo in scena il Romeo e Giulietta dei poveri? -