Isola dei Famosi, Valentina Persia la combina grossa: la reazione dei Burinos (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, giovedì 25 marzo, torna il live de L’Isola dei Famosi un live che già dalla premesse si presenta infuocatissimo, soprattutto per tre componenti del gruppo dei Burinos: Valentina Persia, Brando Giorgi e Francesca Lodo Oggi giovedì 25 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 il quarto live de L’Isola dei Famosi 2021, la quindicesima edizione della serie del reality show condotto da Ilary Blasi. Un live che già dalle premesse si annuncia infuocatissimo con i due gruppi, i Burinos e i Rafinados, in preda ad emozioni decisamente contrapposta. I Rafinados vincitori ad oggi di tutte le prove si godono i frutti della loro perizia sotto lo sguardo attento della leader Elisa Isoardi. I Burinos di contro sono ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, giovedì 25 marzo, torna il live de L’deiun live che già dalla premesse si presenta infuocatissimo, soprattutto per tre componenti del gruppo dei, Brando Giorgi e Francesca Lodo Oggi giovedì 25 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 il quarto live de L’dei2021, la quindicesima edizione della serie del reality show condotto da Ilary Blasi. Un live che già dalle premesse si annuncia infuocatissimo con i due gruppi, ie i Rafinados, in preda ad emozioni decisamente contrapposta. I Rafinados vincitori ad oggi di tutte le prove si godono i frutti della loro perizia sotto lo sguardo attento della leader Elisa Isoardi. Idi contro sono ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - faornano : @ardigiorgio @vitalbaa Quindi possiamo prelevarlo e spedirlo a fare il Giudice sull’Isola dei Formosi e lasciarcelo fino a fine pandemia??? - tvblogit : ?? Stasera Andrea Cerioli entra all'#Isola dei famosi! Qui vi anticipiamo cosa succederà! #tvblog -