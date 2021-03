Isola dei Famosi, puntata 25-03-2021: arriva Andrea Cerioli, Akash non ci sarà (Di giovedì 25 marzo 2021) Stando alle anticipazioni della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda stasera, giovedì 25 marzo, in prima serata su Canale 5, un naufrago lascerà i compagni e un altro approderà tra loro. Il naufrago che lascerà sarà ovviamente uno tra Brando Giorgi e Francesca Lodo, che sono i nominati e che attualmente si trovano al tele-voto nel quale si giovano la propria sorta. Va da sé che, proprio come è accaduto ad Akash Kumar, anche l’eliminato verrà mandato su Parasite assieme a Ubaldo e Fariba Tehrani. Sceglierà di restare, accettando la proposta che sappiamo gli farà Ilary Blasi, o andrà via come chi l’ha preceduto? Se l’eliminato sarà Brando Giorgi siamo quasi certi che rimarrà, visto che è molto agguerrito e deciso a portare avanti la sua avventura il più a lungo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 marzo 2021) Stando alle anticipazioni delladell’deiin onda stasera, giovedì 25 marzo, in prima serata su Canale 5, un naufrago lascerà i compagni e un altro approderà tra loro. Il naufrago che lasceràovviamente uno tra Brando Giorgi e Francesca Lodo, che sono i nominati e che attualmente si trovano al tele-voto nel quale si giovano la propria sorta. Va da sé che, proprio come è accaduto adKumar, anche l’eliminato verrà mandato su Parasite assieme a Ubaldo e Fariba Tehrani. Sceglierà di restare, accettando la proposta che sappiamo gli farà Ilary Blasi, o andrà via come chi l’ha preceduto? Se l’eliminatoBrando Giorgi siamo quasi certi che rimarrà, visto che è molto agguerrito e deciso a portare avanti la sua avventura il più a lungo ...

