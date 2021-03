Isola Dei Famosi, perché Drusilla Gucci si chiama così? Significato e origine del nome (Di giovedì 25 marzo 2021) Drusilla Gucci è una delle concorrenti dell’adventure game targato Mediaset, l’Isola Dei Famosi. Ma sapete l’origine del suo nome da dove deriva? Scopriamolo insieme. L’Isola dei Famosi è iniziata da poco ma alcuni concorrenti hanno già iniziato a far parlare di sè. E’ questo il caso di Drusilla Gucci Ludolf, 26 anni di Firenze, e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 25 marzo 2021)è una delle concorrenti dell’adventure game targato Mediaset, l’Dei. Ma sapete l’del suoda dove deriva? Scopriamolo insieme. L’deiè iniziata da poco ma alcuni concorrenti hanno già iniziato a far parlare di sè. E’ questo il caso diLudolf, 26 anni di Firenze, e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - Noalbullismo1 : #tommasozorzi il 'paladino' dei diritti LGBT che invece di chiedere a #giorgiameloni del perché fosse contraria all… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, svelato il ruolo di Andrea Cerioli all'interno del reality. #AndreaCerioli #Isola #Isoladeifamosi… -