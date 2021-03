Isola dei Famosi, Jeda vuota il sacco sulla storia d'amore con Vera Gemma: "La mia famiglia..." (Di giovedì 25 marzo 2021) Jeda, giovane fidanzato di Vera Gemma, parla della relazione confla naufraga della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 marzo 2021), giovane fidanzato di, parla della relazione confla naufraga della quindicesima edizione de L'dei

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - goddessrafferty : mi aspetto il pollaio trash quando guardo gente litigare per le corna, per il cibo al gf, per il fuoco all'isola, n… - passioniepensi1 : RT @ariannamarzola: Cose che ho visto per colpa di Tommaso Zorzi: . Un’edizione intera di Gf . L’isola dei famosi . La donna, madre, cris… -