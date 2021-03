Isola dei Famosi, Ilary Blasi brutalizza Akash dopo l’addio: “Sicuramente meglio di te”. Poi: “Salutame a soreta” (Di giovedì 25 marzo 2021) Akash Kumar lascia L’Isola dei Famosi 2021 Il percorso di Akash Kumar alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata male, durata solo una settimana e finita in pessimo modo. Il motivo? La padrona di casa Ilary Blasi ad un certo punto ha mostrato la sua disapprovazione andando su tutte le furie. Il modello indiano dagli occhi di ghiaccio (finti?) in questi giorni è finito al centro delle polemiche perché i suoi stessi compagni d’avventura si sono lamentati per alcuni suoi atteggiamenti polemici. Mentre in Italia è finito al centro dell’attenzione non solo per la sua arroganza, ma anche per i vari nomi e il presunto intervento per cambiare il colore degli occhi. Tutto questo ha influito sul televoto con Angela Melillo, e infatti Kumar è uscito ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021)Kumar lascia L’dei2021 Il percorso diKumar alla 15esima edizione de L’deiè iniziata male, durata solo una settimana e finita in pessimo modo. Il motivo? La padrona di casaad un certo punto ha mostrato la sua disapprovazione andando su tutte le furie. Il modello indiano dagli occhi di ghiaccio (finti?) in questi giorni è finito al centro delle polemiche perché i suoi stessi compagni d’avventura si sono lamentati per alcuni suoi atteggiamenti polemici. Mentre in Italia è finito al centro dell’attenzione non solo per la sua arroganza, ma anche per i vari nomi e il presunto intervento per cambiare il colore degli occhi. Tutto questo ha influito sul televoto con Angela Melillo, e infatti Kumar è uscito ...

