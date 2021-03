Isola dei famosI: Gilles Rocca sta male arrivano i medici (Di giovedì 25 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa è successo a Gilles Rocca all’Isola dei famosI e per quale motivo sono dovuti intervenire i dottori. Isola dei famosI Gilles Rocca abbandona la spiaggia per controlli mediciCerchiamo di capire come mai sono dovuti arrivare i dottori per un malanno di Gilles Rocca sull’Isola dei famosI e le sue attuali condizioni di salute. Cosa sta succedendo al naufrago e cosa potrebbe succede nell’appuntamento di questa sera in diretta con l’Honduras. Gilles Rocca sta male Ogni giorno abbiamo modo di vedere quello che succede con piccoli estratti quotidiani per quanto riguarda l’amato ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa è successo aall’deie per quale motivo sono dovuti intervenire i dottori.deiabbandona la spiaggia per controlliCerchiamo di capire come mai sono dovuti arrivare i dottori per un malanno disull’deie le sue attuali condizioni di salute. Cosa sta succedendo al naufrago e cosa potrebbe succede nell’appuntamento di questa sera in diretta con l’Honduras.staOgni giorno abbiamo modo di vedere quello che succede con piccoli estratti quotidiani per quanto riguarda l’amato ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - SabatinoAlberto : Non sono d’accordo: io ho seguito le deni amiche del GF e ora guardo l’Isola, ciò non significa che condivida i mes… - messveneto : In 15 nel salone: stop al tour in Sardegna di Federico Fashion style, il parrucchiere dei vip: Era sbarcato nell'is… -