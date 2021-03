Isola dei famosi, caos sui cachet: “Pagano 4 spicci” la testimonianza di un naufrago (FOTO) (Di giovedì 25 marzo 2021) In queste ore sono trapelati i cachet dei protagonisti dell’Isola dei famosi, ma sono sorte grosse polemiche. Mentre opinionisti e conduttrice sembrerebbero essere pagati fior fiori di denari, lo stesso non può dirsi per alcuni naufraghi. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di un concorrente che, in privato, pare le abbia svelato quale sia il suo compenso. Si tratterebbe di una cifra parecchio bassa considerando le tasse e le detrazioni da tenere in conto. Alcuni naufraghi prenderebbero pochi spicci: la segnalazione Sul web si sta molto discutendo dei cachet, appena trapelati, dei protagonisti dell’Isola dei famosi. La conduttrice del reality show percepirebbe 50 mila euro a puntata, per un massimo di 100 mila euro a settimana. Iva ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 marzo 2021) In queste ore sono trapelati idei protagonisti dell’dei, ma sono sorte grosse polemiche. Mentre opinionisti e conduttrice sembrerebbero essere pagati fior fiori di denari, lo stesso non può dirsi per alcuni naufraghi. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di un concorrente che, in privato, pare le abbia svelato quale sia il suo compenso. Si tratterebbe di una cifra parecchio bassa considerando le tasse e le detrazioni da tenere in conto. Alcuni naufraghi prenderebbero pochi: la segnalazione Sul web si sta molto discutendo dei, appena trapelati, dei protagonisti dell’dei. La conduttrice del reality show percepirebbe 50 mila euro a puntata, per un massimo di 100 mila euro a settimana. Iva ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, Giorgio Manetti contro la produzione: l’ex cavaliere deluso - infoitcultura : Giorgio Manetti rivela il perché: “Non mi vogliono a L’Isola dei Famosi” -