' Isola dei Famosi' | Brando Giorgi è il terzo eliminato

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago di questa edizione dell'Isola dei Famosi??! Siete contenti? ??… - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - auroraghilardi : RT @uber_bingo: Roberto Ciufoli la rivincita dei boomer #isola - xNamelessLu : RT @Tristan__esdpv: IL MURO CHE DIVIDE PLAYA BURINOS E PLAYA RAFINADA DEVE ESSERE ABBATTUTO PERCHÉ LE DONNE DEI DUE GRUPPI DEVONO MENARSI E… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Quarto appuntamento su Canale 5 con 'L'Famosi' . A commentare questa nuova puntata ricca di tante sorprese e novità, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini . Massimiliano Rosolino , ...Leggi anche >FAMOSI 2021, LA DATA DELLA FINALE Durante una diretta instagram con Sorrisi e Canzoni Tv, , vincitore del grande fratello Vip e opinionista dell'Famosi 2021, ha ...Le condizioni di Gilles Rocca hanno destato non poche preoccupazione nelle scorse ore per "L'Isola dei Famosi". Le novità a riguardo e la ricostruzione ...La Martani ha accusato i Burinos di averla ostracizzata e di averla voluta mandare nel gruppo dei Rafinados per il suo essere vegana ... Covid-19 che mai avrebbe dovuto essere premiata con l’Isola, ...