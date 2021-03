Isola dei famosi, anticipazioni 25 marzo: arriva l’amatissimo tronista di Uomini e Donne! (Di giovedì 25 marzo 2021) Isola dei famosi, anticipazioni 25 marzo: arriva un amatissimo tronista di Uomini e Donne; cosa accadrà nella puntata di questa sera. Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Proprio come l’ultima edizione del GF Vip, anche il reality show ambientato in Honduras va in onda col doppio appuntamento settimanale, ogni lunedì e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 marzo 2021)dei25un amatissimodie Donne; cosa accadrà nella puntata di questa sera. Tutto pronto per una nuova puntata de L’dei. Proprio come l’ultima edizione del GF Vip, anche il reality show ambientato in Honduras va in onda col doppio appuntamento settimanale, ogni lunedì e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - jacopogiliberto : @IveserVenezia @Venezia1600 @monicacesarato @paoloigna1 @soniasicco @luisella_romeo @comunevenezia @stefi_bert… - zazoomblog : Isola dei Famosi Valentina Persia la combina grossa: la reazione dei Burinos - #Isola #Famosi #Valentina #Persia… -