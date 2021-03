Isola dei Famosi | Andrea Cerioli è il nuovo naufrago

Leggi su solodonna

(Di giovedì 25 marzo 2021) Come già annunciato da alcune anticipazioni, ex tronista di Uomini e Donne, è sbarcato pochi minuti fa sull’. Il “maschio alpha”, come lo ha chiamato Rosolino, è stato la ricompensa della prova di apnea vinta dalle Burinos. Le anticipazioni di questa puntata dell’deiparlavano dell’arrivo sull’di unconcorrente. I più parlavano di, ex tronista di Uomini e Donne diventato famoso Articolo completo: dal blog SoloDonna