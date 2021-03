Isola dei famosi, Akash incontrerà Zorzi a Milano: cosa svela Tommaso su Club House (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo gli scontri con Tommaso Zorzi che abbiamo visto all’Isola dei famosi prima dell’eliminazione di Akash Kumar, sul web spunta una interessante indiscrezione su un possibile nuovo (ed imminente) incontro tra l’opinionista del reality di Canale 5 e l’ormai ex concorrente dagli occhi di ghiaccio. Ci sarà una battaglia epica o tra i due scoppierà la pace? LEGGI ANCHE — Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: Zorzi fa uno spoiler clamoroso sul reality Tommaso Zorzi ed Akash torneranno ad incontrarsi dopo l’Isola dei famosi. La rivelazione arriva da ClubHouse. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo gli scontri conche abbiamo visto all’deiprima dell’eliminazione diKumar, sul web spunta una interessante indiscrezione su un possibile nuovo (ed imminente) incontro tra l’opinionista del reality di Canale 5 e l’ormai ex concorrente dagli occhi di ghiaccio. Ci sarà una battaglia epica o tra i due scoppierà la pace? LEGGI ANCHE — Stasera in tv,deisu Canale 5:fa uno spoiler clamoroso sul realityedtorneranno ad incontrarsi dopo l’dei. La rivelazione arriva da. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol ...

