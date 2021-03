Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla quarta puntata: concorrenti e ultime news (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni Le anticipazioni della quarta puntata rivelano che grande protagonista sarà il pubblico da casa il quale, attraverso i social, potrà prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’Isola. Uno dei premi in palio è il nuovo ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, giovedì 25 marzo, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ledellarivelano che grande protagonista sarà il pubblico da casa il quale, attraverso i social, potrà prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’. Uno dei premi in palio è il nuovo ...

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - zazoomblog : L’Isola dei Famosi le anticipazioni della quarta puntata - #L’Isola #Famosi #anticipazioni #della… - roby71332384 : Mettiamo scanzi Travaglio la gruber e Fazio al grande fratello sai che tresca esce fuori. Incredibile. O all isola dei famosi. Che goduria -