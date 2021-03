Isola dei Famosi 2021, Jeda il fidanzato di Vera Gemma: 'Ecco come è nato il nostro amore' (Di giovedì 25 marzo 2021) Vera Gemma è sull' Isola dei Famosi 2021 e il fidanzato Jeda è a casa che l'aspetta. Una coppia che ha incuriosito anche per la differenza d'età, le 50 primavere di lei contro i suoi 22 anni, e ora ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021)è sull'deie ilè a casa che l'aspetta. Una coppia che ha incuriosito anche per la differenza d'età, le 50 primavere di lei contro i suoi 22 anni, e ora ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo naufrago di questa edizione dell'Isola dei Famosi??! Siete contenti? ??… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - zazoomblog : Andrea Cerioli chi è: tutto sul nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi - #Andrea #Cerioli #tutto #nuovo… - sportli26181512 : #EvaHenger e l'amore per la #Lazio: 'Se vince vivo giorni stupendi': L'ex pornostar racconta com'è nata la sua fede… -