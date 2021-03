Isola dei Famosi 2021, anticipazioni quarta puntata: in arrivo un nuovo naufrago (Di giovedì 25 marzo 2021) La terza puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 lunedì 22 marzo 2021, ha appassionato 3.427.000 spettatori totali con il 19.8% di share. Questa sera, 25 marzo, i telespettatori potranno assistere alla quarta puntata, condotta come sempre dalla simpaticissima Ilary Blasi. In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. Tantissime le novità in programma per questa sera. Ecco tutte le anticipazioni sulla quarta puntata dell‘Isola dei Famosi 2021: dal televoto allo sbarco di un nuovo naufrago. Chi verrà eliminato tra Francesca Lodo e Brando Giorgi, stasera Ilary comunicherà la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) La terzadell’dei, andata in onda su Canale 5 lunedì 22 marzo, ha appassionato 3.427.000 spettatori totali con il 19.8% di share. Questa sera, 25 marzo, i telespettatori potranno assistere alla, condotta come sempre dalla simpaticissima Ilary Blasi. In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. Tantissime le novità in programma per questa sera. Ecco tutte lesulladell‘dei: dal televoto allo sbarco di un. Chi verrà eliminato tra Francesca Lodo e Brando Giorgi, stasera Ilary comunicherà la ...

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - gossipblogit : L’Isola dei Famosi 15, Jeda: “Vera Gemma? E’ la persona più speciale che ho in questo momento” (video) - gossipblogit : L’Isola dei Famosi 15, Giovanna Abate: “Akash Kumar? Ci sentiamo ancora” (video) -