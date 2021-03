(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha approvato il bilancio, chiuso con ricavi in calo del 12,8% 3.725di, principalmente per l’impatto del Covid-19, i prezzi delle commodity e il clima mite. L’EBITDA è stata il leggero aumento a 927di, mentre l’netto di gruppo attribuibile agli azionisti è rimasto pressochéa 235di. L’indebitamento finanziario netto è stato di 2.948di(+8,9% rispetto a 2.706dial 31 dicembre 2019). Gli investimenti sono aumentati del 31% a 685, principalmente per lo sviluppo della nuova linea ...

DividendProfit : Iren, utile 2020 stabile a 235 milioni. Dividendo da 0,095 euro -

Il Presidente Renato Boero: "350 milioni sono stati investiti su progetti inerenti la multi-circle economy, evidenziando l'attenzione che il Gruppo dimostra nei confronti dell'ambiente e dei territori ..."