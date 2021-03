Invasione di topi è senza precedenti: le immagini impressionanti che preoccupano gli agricoltori (Video) (Di giovedì 25 marzo 2021) Invasione di topi, cresce il timore di una malattia infettiva in tutto il paese. C’entrano le piogge estive, insolitamente intense I Video girati in una fattoria nella città australiana di Gilandra mostrano migliaia di topi che corrono da sotto i tubi, attraverso le colonne di stoccaggio e sopra i macchinari. È la peggior piaga di topi da decenni nel Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)di, cresce il timore di una malattia infettiva in tutto il paese. C’entrano le piogge estive, insolitamente intense Igirati in una fattoria nella città australiana di Gilandra mostrano migliaia diche corrono da sotto i tubi, attraverso le colonne di stoccaggio e sopra i macchinari. È la peggior piaga dida decenni nel

