Intervista Harry e Meghan, la reazione del Principe Carlo: l’hanno ‘fermato’ (Di giovedì 25 marzo 2021) Da quasi tre settimane a questa parte continua a far discutere l’Intervista rilasciata da Harry e Meghan ai microfoni della CBS. A Londra il Principe Carlo è stato ‘frenato’: ecco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) Da quasi tre settimane a questa parte continua a far discutere l’rilasciata daai microfoni della CBS. A Londra ilè stato ‘frenato’: ecco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

nonsonpago1 : RT @FraLauricella: QUESTA SERA alle 21,25 su @La7tv appuntamento con #Atlantide di @andreapurgatori. LA morte di #LadyD e l'intervista di #… - popsugarpops : ??MI SCUSO IN ANTICIPO?? esattamente 6 anni uscì quest’intervista, ma per la prima volta Niall non rideva Liam non… - ClarabellaBest : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #La5 @laviniaorefici conduce «The Royal Saga: Harry & Meghan contro tutti»: lo speciale di #Videonew… - Novella_2000 : Harry e Meghan fanno dietrofront e sono costretti a smentire una dichiarazione fatta durante la famosa intervista - EBellerio : @hrhmeghandaily @annarella_doc @andreapurgatori @rulajebreal @TizianaFerrario @maurobiani Perché se hai sentito l'i… -