Inter, Gagliardini unica certezza per Conte: prenotata una maglia da titolare per il Bologna (Di giovedì 25 marzo 2021) Gagliardini unico centrocampista a disposizione di Conte È un’Inter a metà quella che in questi giorni si sta allenando ad Appiano Gentile in vista dello sprint finale del campionato. La squadra ha disposizione di Conte è composta solamente da 10 elementi considerando che 10 sono in Nazionale e 4 gli attualmente positivi al Coronavirus. Tra gli elementi a disposizione dell’allenatore nerazzurro c’è il solo Gagliardini che gioca a centrocampo, e per lui è pronta una maglia da titolare contro il Bologna. “Considerando nazionali (10), ammalati di Covid (4) e l’infortunato Vidal, Conte può contare soltanto su 10 elementi. Le difficoltà sono soprattutto a centrocampo, visto che a disposizione c’è il solo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)unico centrocampista a disposizione diÈ un’a metà quella che in questi giorni si sta allenando ad Appiano Gentile in vista dello sprint finale del campionato. La squadra ha disposizione diè composta solamente da 10 elementi considerando che 10 sono in Nazionale e 4 gli attualmente positivi al Coronavirus. Tra gli elementi a disposizione dell’allenatore nerazzurro c’è il soloche gioca a centrocampo, e per lui è pronta unadacontro il. “Considerando nazionali (10), ammalati di Covid (4) e l’infortunato Vidal,può contare soltanto su 10 elementi. Le difficoltà sono soprattutto a centrocampo, visto che a disposizione c’è il solo ...

Advertising

VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Inter, Gagliardini unico centrocampista a disposizione: sarà titolare a Bologna - MareMos63645927 : Voglio morire adesso, senza pietà. #Gagliardini #Inter - 3Darioperr : @JulzOa @BeppeMarottaMa1 Tra l’altro ribadisco quanto detto da @VadoDritto, ossia che nelle gerarchie del centrocam… - fcin1908it : Inter, Gagliardini unico centrocampista a disposizione: sarà titolare a Bologna - Iam_Stenier : RT @SempreIntercom: Video – Hakimi & Gagliardini Take On Bastoni & Darmian In Inter’s EA Sports FIFA 21 Challenge -