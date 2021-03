Inter, Eriksen: “Sono stati giorni frenetici per il Covid. Ho parlato col ct e col mister ed è tutto ok” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della Danimarca della situazione Covid in casa nerazzurra e del conseguente isolamento che ha rischiato di impedirgli di rispondere alla chiamata del suo Paese in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar: "Sono stati giorni molto frenetici - le parole del giocatore riportate da bt.dk -. Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Solo lunedì è arrivato il via libera per partire ed io ero pronto. Ho parlato molto al telefono sia con il c.t. che con il club. Tutti Sono a posto e stanno bene, ed è di questo l'importante alla fine. Sono incredibilmente felice di essere qui".La ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dell’Christianhadal ritiro della Danimarca della situazionein casa nerazzurra e del conseguente isolamento che ha rischiato di impedirgli di rispondere alla chiamata del suo Paese in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar: "molto- le parole del giocatore riportate da bt.dk -. Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Solo lunedì è arrivato il via libera per partire ed io ero pronto. Homolto al telefono sia con il c.t. che con il club. Tuttia posto e stanno bene, ed è di questo l'importante alla fine.incredibilmente felice di essere qui".La ...

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Eriksen s'è preso l'Inter, il gol al Milan lo spartiacque della stagione. Ora gli manca solo l'ultimo step - FcInterNewsit : L'Inter celebra a suo modo il Dantedì: Lukaku, Skriniar ed Eriksen nella 'Divina Commedia' - DAZN_IT : Il momento in cui tutto è cambiato per @ChrisEriksen8 e l'@Inter ?? 'Il nuovo Eriksen (spiegato da Eriksen)' è su… - LeoNevischi : «...Ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo de la mia gloria e del mio… - ItaSportPress : Inter, Eriksen: 'Sono stati giorni frenetici per il Covid. Ho parlato col ct e col mister ed è tutto ok' -… -