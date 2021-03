Instagram sta pensando a un social dedicato solo agli under 13. Ecco cosa sappiamo (Di giovedì 25 marzo 2021) Qual è l’età giusta per avere il primo account social? Secondo il Gdpr in vigore nell’Unione Europea 14 anni, l’età minima per accettare le regole sul trattamento dei dati personali, secondo i Ceo dei social network 13 anni ma, a quanto apprendiamo, per Mark Zuckerberg questa soglia potrebbe essere abbassata ancora di qualche tacca, almeno per lnstagram. Magari arrivando a qualche compromesso. Vishal Shah, uno dei manager del social basato su video e immagini, ha dichiarato che il futuro della piattaforma passerà proprio dagli utenti più giovani: «Sono entusiasta di annunciare che per il futuro prossimo abbiamo individuato nei giovanissimi una priorità per Instagram. Ci concentreremo su due cose: accelerare il nostro lavoro di integrità e privacy per garantire l’esperienza più sicura possibile ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Qual è l’età giusta per avere il primo account? Secondo il Gdpr in vigore nell’Unione Europea 14 anni, l’età minima per accettare le regole sul trattamento dei dati personali, secondo i Ceo deinetwork 13 anni ma, a quanto apprendiamo, per Mark Zuckerberg questa soglia potrebbe essere abbassata ancora di qualche tacca, almeno per lnstagram. Magari arrivando a qualche compromesso. Vishal Shah, uno dei manager delbasato su video e immagini, ha dichiarato che il futuro della piattaforma passerà proprio dutenti più giovani: «Sono entusiasta di annunciare che per il futuro prossimo abbiamo individuato nei giovanissimi una priorità per. Ci concentreremo su due cose: accelerare il nostro lavoro di integrità e privacy per garantire l’esperienza più sicura possibile ...

