Instagram permetterà di salvare bozze delle Stories (Di giovedì 25 marzo 2021) (Photo by Chesnot/Getty Images)Le Stories di Instagram riceveranno a breve un aggiornamento che consentirà, finalmente, agli utenti di registrare un contenuto da pubblicare in un secondo momento. La nuova funzione si chiamerà bozze e consentirà di salvare le Stories appena create su Instagram per modificarle in seguito. Ad annunciare l'imminente novità è stato lo stesso capo di Instagram, Adam Mosseri, che tramite un tweet ha dichiarato che le bozze delle Stories arriveranno presto sull'app. https://twitter.com/mosseri/status/1374485382528606208 Attualmente se un utente cerca di salvare una storia prima di pubblicarla, Instagram la memorizza nella galleria del dispositivo eliminando ...

